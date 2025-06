Brasil assume liderança da VNL após vitória sobre a Polônia

O Brasil venceu a Polônia por 3 sets a 1 neste domingo (29 de junho de 2025), pela Liga das Nações de Vôlei (VNL). A partida foi uma das mais importantes do ano para o grupo, pois valia a liderança da VNL. O time de Bernardinho ocupava a segunda colocação, enquanto a liderança era dos poloneses. Com o triunfo, o grupo chega a cinco vitórias consecutivas.

O equilíbrio do duelo foi evidente logo no primeiro set. Porém, o Brasil foi muito efetivo nos ataques quando precisou e abriu boa vantagem na etapa final. A Seleção Brasileira teve brilho de Darlan durante a etapa inicial da partida e venceu por 25 x 21.

No segundo set, o Brasil mais uma vez foi muito efetivo na parte final da etapa e chegou a abrir 22 x 16 no placar, seis pontos de vantagem, mas viu o adversário encostar e diminuir a vantagem para 23 x 20. Apesar disso, o ataque voltou a funcionar e o Brasil fechou o segundo set pelo mesmo placar da primeira etapa: 25 x 21.

Polônia reage, mas Brasil garante a vitória

A melhor performance da Polônia veio no terceiro set. A etapa foi de muito equilíbrio, mais uma vez, porém os poloneses tiveram muito mais êxito na parte final do jogo e conseguiram fechar o set por 25 x 21, o mesmo placar das etapas anteriores.

O último e quarto set foi definitivamente o mais disputado da partida. A Polônia parecia encaminhar um empate no jogo, as equipes chegaram a empatar em 24 x 24, mas o Brasil foi decisivo e teve brilho de Darlan e Cachopa para fechar a partida por 27 x 25.

O resultado coloca o Brasil na liderança do ranking, com 20 pontos, e deixa a Polônia com a vice-colocação, com 18 somados. O grupo comandado por Bernardinho encerra sua passagem nos Estados Unidos de forma invicta.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.