A equipe formada pelas atletas Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz, todas entre 13 e 15 anos, conseguiram 25.350 como nota.

As brasileiras ficaram atrás apenas da Bulgária, dona da casa, que conquistou uma nota de 26.600. O pódio foi completado pelo empate entre Estônia e Itália, com 25.100.

Segunda medalha na competição

A competição já é histórica para o Brasil. No sábado (21/6), as atletas conquistaram a medalha de prata no conjunto geral, com as exibições nas maças e nos arcos, com nota de 25.100. O resultado foi o inédito para o país na competição.