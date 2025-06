Brasil define convocação para Jogos Mundiais Universitários

A partir do dia 16 julho, a principal competição do esporte universitário terá início na Alemanha. A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) divulgou, nesta terça-feira (17/6), a lista de convocados para a disputa. Ao todo, mais de 200 atletas representarão o Brasil na competição.

Os Jogos Mundiais Universitários serão disputados na Alemanha, nas cidades de Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlim. Ao todo, serão 12 dias de disputas em 18 modalidades diferentes. A delegação brasileira terá atletas em 13 delas, a lista foi divulgada no site oficial da entidade.

Alim Maluf Neto, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário apontou para a importância da delegação do país no evento.

“Hoje fechamos o Time UBrasil que vai representar o esporte universitário brasileiro nos Jogos Mundiais Universitários na Alemanha. Nossa expectativa é a melhor possível. Estamos trabalhando duro para dar a eles a melhor estrutura e garantir que todos alcancem seus melhores resultados”, comentou.

