Brasil investiga dumping em importação de aço do Japão e Alemanha

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), abriu uma investigação para apurar a possível existência de dumping nas importações brasileiras de folhas metálicas do Japão, Alemanha e Holanda. A medida menciona indícios de dano à indústria nacional. A informação foi divulgada pelo MDIC no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2/6).

O dumping ocorre com a comercialização de produtos a preços abaixo do custo de produção. O objetivo da prática é eliminar a concorrência e conquistar uma fatia maior de mercado.

A única fabricante brasileira do produto usado em confecção de itens como latas é a CSN, que em outubro de 2024 pediu a abertura de investigação sobre dumping de folhas metálicas vindas dos três países. O pedido da CSN veio um ano depois de a empresa ter solicitado uma investigação sobre o produto importado da China, processo que teve decisão favorável para aplicação de antidumping provisório por até seis meses.

A medida publicada no Diário Oficial indica que a margem de dumping do Japão no produto é de 79%, ou US$ 879,43 por tonelada. No caso da Holanda, é de 70,92% e da Alemanha, de 67,12%. “Para fins de início desta investigação…verificou-se que as importações das origens investigadas a preços com indícios de dumping contribuíram significativamente para a existência dos indícios de dano à indústria doméstica”, diz o despacho da Secex.