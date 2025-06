Brasil perde clássico para a Itália na Liga das Nações de Vôlei

Em um dos maiores clássicos do vôlei mundial, a Seleção Brasileira feminina foi derrotada pela Itália na Liga das Nações de Vôlei neste domingo (8/6), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. As italianas venceram por 3 sets a 0, parciais de 25-22, 25-18 e 25-17.

Com o resultado, o Brasil fica na 4ª posição da tabela de classificação da Liga das Nações de Vôlei. A Seleção volta a entrar em quadra no dia 18 de junho, às 10h (de Brasília), contra a Bélgica, em Istambul, na Turquia.

O jogo

O jogo começou equilibrado entre as equipes. No entanto, as italianas conseguiram se organizar no ataque e na defesa, vencendo o primeiro set por 25 a 22.

Na segunda etapa, a Itália mostrou o porquê é a atual campeã olímpica, abrindo boa vantagem e com mais uma vitória, dessa vez, por 25 a 18.

O terceiro set reservou emoção ao público presente no Maracanãzinho. As italianas chegaram a abrir larga vantagem na liderança do placar, com um 18 a 13. Mas as brasileiras foram buscar, empatando o período. Contudo, a Itália fechou a partida em 29 a 27.