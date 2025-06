Brasil pode se classificar para Copa do Mundo hoje. Confira cenário

Mesmo com o empate em 0 x 0 com o Equador, na última quinta-feira (5/6), a Seleção Brasileira ainda pode garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa. O Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira (10/6), às 21h45, na Neo Química Arena.

Para conquistar a classificação, a equipe do técnico Carlo Ancelotti precisará vencer o Paraguai em partida que marca a estreia do italiano em território brasileiro. Além disso, a Canarinho precisa torcer por uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, em Montevidéu.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Treino da Seleção contou com a presença de Raphinha, jogador deve ser titular na próxima partida

Rafael Ribeiro / CBF 2 de 3

Carlo Ancelotti estreou nessa quinta-feira (5/6) dirigindo a Seleção Brasileira

Rafael Ribeiro/ CBF 3 de 3

Alisson é titular da Seleção Brasileira.

Franklin Jacome/Getty Images

Caso essa combinação de resultados aconteça, o Brasil não poderá ser alcançado pelos venezuelanos e carimbaria o passaporte para a próxima Copa do Mundo, em 2026, que terá Estados Unidos, Canadá e México como sedes.

No entanto, se o Brasil derrotar os paraguaios e a Venezuela conseguir um empate contra o Uruguai, a classificação da Canarinho estará encaminhada, mas não efetivada matematicamente. Isso porque, os venezuelanos poderiam chegar aos mesmos 25 pontos projetados pelos brasileiros, mas teriam que tirar uma diferença de saldo de gols que atualmente está em seis para a Seleção Brasileira.

O Brasil encerrou a 15ª rodada na 4ª posição da tabela das Eliminatórias, com 22 pontos. Primeira equipe fora da zona de classificação direta para a Copa, a Venezuela está na 7ª colocação, com 18 pontos.