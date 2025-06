Brasil tem queda da transmissão vertical do HIV, de mãe para filho

O Brasil apresentou à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) um pedido para reconhecer a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do HIV, ou seja, de mãe para filho. A entrega do pedido foi feita nessa terça-feira (3/6), no Rio de Janeiro, durante um congresso sobre HIV e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Segundo o Ministério da Saúde, apesar do crescimento de pessoas com HIV na população geral, a taxa de transmissão vertical ficou abaixo de 2% em 2023. A incidência de HIV em crianças também caiu, atingindo menos de 0,5 caso por mil nascidos vivos — critérios técnicos que atendem aos parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a certificação.

Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância simbólica do momento. “Essa conquista é fruto do trabalho incansável de profissionais da saúde, estados, municípios e da reconstrução do SUS”, ressaltou.

Melhora da testagem do HIV

O fim da transmissão vertical está entre as metas do programa Brasil Saudável, que engloba também o fim das infecções de mãe para filho de outras doenças, como sífilis, hepatite B, doença de Chagas e HTLV, até 2030.

Em 2023, a cobertura de pré-natal com pelo menos uma consulta superou 95%. O mesmo índice foi alcançado na testagem de gestantes e no tratamento das que vivem com HIV.

Na testagem, destaca-se como medida recente a adoção de testes rápidos do tipo duo, que identificam HIV e sífilis simultaneamente. A medida agiliza o diagnóstico durante o pré-natal.

A taxa de mortalidade por aids também apresentou queda na população geral. Foram 3,9 óbitos por 100 mil habitantes no último ano, o menor índice registrado desde 2013. O Ministério da Saúde credita os resultados à integração de ações e ao fortalecimento da rede pública.

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. O causador da aids ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida

A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge-se o estágio mais avançado da doença, a aids

Os medicamentos antirretrovirais (ARV) surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico

O uso regular dos ARV é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas

O tratamento é uma combinação de medicamentos que podem variar de acordo com a carga viral, estado geral de saúde da pessoa e atividade profissional, devido aos efeitos colaterais

Em 2021, um novo medicamento para o tratamento de HIV, que combina duas diferentes substâncias em um único comprimido, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

A empresa de biotecnologia Moderna, junto com a organização de investigação científica Iavi, anunciou no início de 2022 a aplicação das primeiras doses de uma vacina experimental contra o HIV em humanos

O ensaio de fase 1 busca analisar se as doses do imunizante, que utilizam RNA mensageiro, podem induzir resposta imunológica das células e orientar o desenvolvimento rápido de anticorpos amplamente neutralizantes (bnAb) contra o vírus

Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aprovou o primeiro medicamento injetável para prevenir o HIV em grupos de risco, inclusive para pessoas que mantém relações sexuais com indivíduos com o vírus

O Apretude funciona com duas injeções iniciais, administradas com um mês de intervalo. Depois, o tratamento continua com aplicações a cada dois meses

O PrEP HIV é um tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) feito especificamente para prevenir a infecção pelo vírus da Aids com o uso de medicamentos antirretrovirais

Esses medicamentos atuam diretamente no vírus, impedindo a sua replicação e entrada nas células, por isso é um método eficaz para a prevenção da infecção pelo HIV

É importante que, mesmo com a PrEP, a camisinha continue a ser usada nas relações sexuais: o medicamento não previne a gravidez e nem a transmissão de outras doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia e sífilis, por exemplo

