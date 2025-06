Brasil vence Paraguai com gol de Vini Júnior e se classica para Copa do Mundo de 2026

Na noite desta terça-feira (10), a Seleção Brasileira enfrentou o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E foi Vinicius Júnior quem brilhou ao marcar o gol que abriu o placar para o Brasil.

O lance decisivo aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. Após jogada individual de Raphinha, a bola sobrou para Matheus Cunha, que avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. Vini Jr., bem posicionado, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Apesar do gol, nem tudo foi positivo para o atacante: ainda no primeiro tempo, ele recebeu cartão amarelo e, por acúmulo, está suspenso para o próximo jogo das Eliminatórias.

Com a vitória parcial e a derrota da Venezuela diante do Uruguai, o Brasil chega a 25 pontos na tabela e conquista vaga para o Mundial de 2026. O gol desta noite foi o sétimo de Vinicius Júnior com a camisa da Seleção, sendo o terceiro marcado contra o Paraguai.