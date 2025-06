Brasil x Paraguai: CBF começa venda de ingressos para estreia de Ancelotti no Brasil; veja valores

Antes de enfrentar o Paraguai, o Brasil encara o Equador na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Monumental, pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para Copa de 2026. Com 21 pontos, a Seleção está na quarta colocação e precisa vencer as duas partidas, além de torcer por um tropeço da Venezuela, para se garantir no Mundial.