Brasil x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

O jogo terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Júnior. Já o sportv transmite com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Eric Faria e Ricardinho. O ge exibe ao vivo e também acompanha a partida em tempo real, com vídeos dos principais lances – clique aqui para assistir!

O Brasil começa a rodada na quarta colocação na tabela das Eliminatórias, com 22 pontos. Já o Paraguai tem 24 e ocupa a terceira posição.

Para se garantir na Copa de 2026, a Seleção tem de vencer o jogo e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela. Se houver empate nesta partida, em Montevidéu, o Brasil precisa que a Argentina derrote a Colômbia.