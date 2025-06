Brasil x Paraguai: veja o histórico do confronto antes do duelo pelas Eliminatórias

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (10/6), na Neo Química Arena, em São Paulo, em mais uma rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece em um momento de equilíbrio na tabela, com ambas as seleções somando pontos semelhantes, e pode ser decisivo na disputa por uma vaga direta no próximo Mundial.

Confronto marcado por equilíbrio atual e histórico dominante

Ao longo da história, os dois países já se enfrentaram 84 vezes. O Brasil venceu 50 partidas, o Paraguai venceu 11 e houve 22 empates. Em jogos disputados no Brasil, a vantagem brasileira é ainda maior: 24 vitórias em 34 jogos como mandante, com apenas uma derrota.

Últimos confrontos

Nos duelos mais recentes, a Seleção Brasileira levou a melhor na maior parte dos encontros. Entre 2021 e 2024, foram quatro vitórias do Brasil, incluindo um 4 a 0 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e um 4 a 1 na Copa América de 2024. O Paraguai venceu uma vez nesse período, por 1 a 0, também nas atuais Eliminatórias. Esses resultados reforçam o favoritismo brasileiro, especialmente em casa.

Jogos marcantes

Apesar da vantagem expressiva do Brasil no número de vitórias, o confronto com o Paraguai já reservou momentos de equilíbrio e jogos marcantes. Um dos episódios mais lembrados ocorreu nas quartas de final da Copa América de 2011, quando as seleções empataram sem gols no tempo normal e o Paraguai avançou nos pênaltis, eliminando a equipe brasileira da competição.

Em contrapartida, o duelo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, realizado em 2017 na Neo Química Arena, é lembrado como uma das exibições mais consistentes do Brasil sob o comando de Tite. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 a 0 com destaque para Neymar, que marcou um golaço após arrancar do meio de campo, driblar os defensores e finalizar com categoria diante do goleiro. Os outros dois gols também foram marcados em grande estilo: Philippe Coutinho acertou um chute colocado de média distância, enquanto Marcelo fechou o placar após bela tabela e finalização de efeito.

Estilos distintos e importância do duelo

Em campo, as seleções mantêm perfis distintos. O Brasil aposta na posse de bola, criatividade e intensidade ofensiva. O Paraguai adota um modelo mais reativo, com defesa bem posicionada, disciplina tática e contra-ataques velozes, especialmente quando joga fora de casa.

Paraguai vive sua melhor fase nas Eliminatórias

Apesar da vantagem histórica do Brasil, o Paraguai chega embalado para o confronto desta terça. A equipe comandada por Gustavo Alfaro acumula nove jogos de invencibilidade nas Eliminatórias Sul-Americanas e vem se destacando justamente contra as seleções mais tradicionais do continente.

Vitórias contra campeões do mundo

Jogando em casa, o Paraguai venceu o Brasil por 1 a 0, superou a Argentina por 2 a 1 e, na última quinta-feira (5), derrotou o Uruguai por 2 a 0. Ou seja, das três seleções campeãs mundiais da América do Sul, nenhuma conseguiu vencer os paraguaios como visitante nesta campanha.

Tabela atual coloca pressão sobre o Brasil

Com esses resultados, o Paraguai chegou a 24 pontos e ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias. O Brasil aparece logo atrás, com 22 pontos, na quarta posição. O confronto direto desta terça pode, portanto, significar uma inversão de posições ou consolidar a distância entre as seleções.

Brasil ainda não está matematicamente classificado

Mesmo com a tradição de sempre participar das Copas do Mundo, a Seleção Brasileira ainda não assegurou sua vaga no torneio de 2026. Restando três partidas, o Brasil ainda precisa pontuar para afastar qualquer risco — mesmo que remoto — de uma eliminação inédita.

Cenário improvável, mas não impossível

Na teoria, se o Brasil perder seus três últimos jogos e Venezuela e Bolívia vencerem todos os seus, ambas poderiam ultrapassar os atuais 22 pontos da Seleção. O cenário é matematicamente possível e, por mais improvável que pareça, coloca peso adicional sobre a equipe de Carlo Ancelotti para evitar qualquer surpresa negativa nas rodadas finais.