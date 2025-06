Brasileira cai durante trilha em vulcão da Indonésia

A brasileira Juliana Marins, 26 anos, caiu durante uma trilha ao vulcão Rinjani, na Indonésia, na sexta-feira (20/6). Após a queda, a jovem deslizou cerca de 300 metros na montanha. Ela aguarda resgate especializado há mais de 12 horas. Um grupo que passou pelo local avistou a turista e fez imagens dela com um drone.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana está viajando pela Ásia desde fevereiro. Ao Correio, o Itamaraty informou que a Embaixada em Jacarta está em contato com as autoridades locais sobre o caso desde cedo. “O local é de difícil acesso, mas os indonésios estão empenhados no resgate. Embaixada segue acompanhando operação”, diz.

Nas redes sociais, Juliana compartilha a rotina de viagens pelo mundo. Em penúltima publicação, em 29 de maio, a jovem relatou que fazer uma “viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível”. “Nunca me senti tão viva”, escreveu.

O monte Rinjani, onde Juliana fazia a trilha, tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia. O local é bastante procurado por alpinistas.