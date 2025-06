brasileiro-barbeiro-de-jogadores-mata-ex-mulher-a-facadas-em-portugal

O brasileiro Gustavo Maciel assassinou a facadas a ex-mulher, também brasileira, Iranilcy Oliveira, em Portugal. Conhecido por ser barbeiro, Gustavo confessou à polícia o crime, que ocorreu na noite de segunda-feira (16/6).

O casal imigrou junto para Portugal, onde se casou e teve um filho. Eles abriram o próprio negócio no centro de Setúbal, segundo o jornal português Record, e a relação terminou em tragédia.

A barbearia onde Gustavo trabalha já havia atendido diversos clientes, incluindo estrelas do futebol brasileiro que passaram por clubes portugueses. O casal, natural de São Miguel do Tapuio, no Piauí, vivia em Portugal. Após o crime, Gustavo se entregou à polícia.

Em um comunicado, a Polícia Judiciária portuguêsa informou que “identificou e deteve, fora de flagrante delito, um homem de 27 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma consumada”.

A polícia foi até o local e confirmou a morte da mulher. Gustavo Maciel e Iranilcy Oliveira foram casados por sete anos, mas estavam separados.

Nas redes sociais, Iranilcy Oliveira compartilhava momentos da vida em casal, com fotos e vídeos, inclusive do filho.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada com múltiplas facadas, provocadas por uma arma branca, após uma discussão entre o ex-casal. Gustavo Maciel não possui antecedentes criminais e será apresentado ao tribunal.