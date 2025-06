Brasileiro e dois peruanos desaparecem durante escalada nos Andes

O montanhista e fotógrafo brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, está desaparecido desde o último domingo (1º), após tentar escalar o Nevado Artesonraju, pico de 6.025 metros na Cordilheira Blanca, no Peru. Ele havia iniciado a subida na quinta-feira (29), acompanhado pelos peruanos Pretel Alonzo Homer Efraín, de 34 anos, e Picón Huerta Jesús Manuel, de 31. O grupo não retornou ao acampamento base, e desde então é procurado por equipes de resgate especializadas.

A busca pelo trio é coordenada por guias experientes e conta com o apoio do Departamento de Resgate em Alta Montanha (DEPSAN) do Peru. Drones estão sendo usados para ajudar nas operações, mas os responsáveis pelas buscas pedem o uso urgente de um helicóptero, já que a região é de difícil acesso e o tempo é um fator crítico. As autoridades locais reforçaram a importância do apoio do governo peruano para ampliar os esforços.

Inicialmente, foi divulgado que Edson era natural de Campo Grande, mas sua família confirmou que ele nasceu em Suzano (SP). O fotógrafo morou por dois anos em Mato Grosso do Sul, onde ganhou destaque cobrindo as queimadas no Pantanal em 2020. Segundo a Associação de Guias de Montanha do Peru, o trio tentava concluir uma rota técnica até o cume da montanha, localizada dentro do Parque Nacional Huascarán, um dos mais desafiadores para o montanhismo nos Andes.