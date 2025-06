Brasileiro preso na Bolívia dá trabalho à polícia local com constantes fugas do sistema prisional

Um brasileiro identificado como Alcinei Cunha de Oliveira vem dando muito trabalho à Polícia Nacional Boliviana e outras forças de segurança na fronteira do Acre com a Bolívia. Em pelo menos três vezes, o brasileiro, preso por diversos crimes, conseguiu escapar da prisão e furou o cerco de vigilância policial. Sua última fuga, seguida de captura na quarta-feira (4), foi do presídio de Villa Busch, localizado a cerca de 20 quilômetros de Cobija, capital do estado boliviano de Pando, na fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia.

Alcinei responde a dois processos por roubo em Brasiléia e Cobija e havia fugido do sistema prisional boliviano e foi localizado quando circulava por uma avenida próxima à fronteira com o Brasil. Após ser reconhecido pelos agentes, o homem foi detido e reconduzido às pressas ao presídio de onde havia escapado.

Em março deste ano, Alcinei já havia escapado da ala psiquiátrica de um hospital em Rio Branco, no Acre. Após a fuga, foi preso em território boliviano e transferido para o presídio de Villa Busch, onde voltou a protagonizar nova fuga. Na nova fuga ele usava o nome de Charles Becerra da Silva, possivelmente um cidadão boliviano do qual ele teria obtido os documentos.