Brasileiro Série D: Humaitá perde jogo contra Àguia de Marabá em goleada de 6 a 0, no Pará

A situação do Humaitá no Campeonato Brasileiro da Série D ficou ainda mais delicada após a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Águia de Marabá, neste sábado (7), no estádio Zinho Oliveira, no Pará. A equipe acreana foi dominada do início ao fim e já foi para o intervalo perdendo por 5 a 0.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Humaitá tem priorizado o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil, mirando as cotas financeiras, enquanto deixa a Série D em segundo plano.

A estratégia, no entanto, cobra seu preço: com os resultados ruins, o Tourão caminha para ficar fora de todas as competições nacionais em 2026.

Os gols do Águia foram marcados por Daniel GTA (três vezes), Japa, Edicleber e Fidel. A vitória confirmou o bom momento do time paraense, enquanto o Humaitá segue sem reação dentro e fora de campo, sem resposta efetiva da diretoria.

O próximo desafio da equipe será no domingo (15), às 18h, quando enfrentará o Manauara-AM, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Com informações PHD