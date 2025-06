Brasileiros em destaque: veja o que cada time precisa para avançar no Mundial de Clubes

A segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025 chegou ao fim com um cenário animador para o futebol brasileiro. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense seguem invictos e na liderança de seus grupos, mesmo enfrentando potências europeias. A boa fase dos clubes brasileiros chamou a atenção até de técnicos renomados como Luis Enrique e Pep Guardiola, que elogiaram o desempenho nacional no torneio.

A seguir, veja o panorama completo da situação dos brasileiros na última rodada da fase de grupos:

🔷 Palmeiras: vantagem contra Messi

O Verdão soma quatro pontos, com empate contra o Porto e vitória sobre o Al Ahly. Enfrenta nesta segunda (23/6), às 22h, o Inter Miami, de Lionel Messi, em um confronto direto pela vaga.

✅ Classificação com empate

🏆 Garante a liderança com empate ou vitória

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

⚫ Botafogo: a um passo da classificação

Depois de derrotar o Seattle Sounders e o PSG, o Glorioso lidera o “grupo da morte”. Enfrenta o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23/6), às 16h.

✅ Classificação com empate

📉 Pode perder por até dois gols e ainda assim avançar às oitavas

🔴 Flamengo: classificado com autoridade

Com vitórias sobre o Espérance e o Chelsea, o Rubro-Negro já garantiu a classificação antecipada. Enfrenta o LAFC na terça-feira (24/6), às 22h.

✅ Classificado

🏆 Só perde a liderança do grupo se sofrer goleada e rivais reverterem grande saldo

⚪ Fluminense: missão controlada

O Tricolor somou quatro pontos, com empate diante do Borussia Dortmund e vitória suada contra o Ulsan HD. Joga contra o Mamelodi Sundowns na quarta-feira (25/6), às 16h.

✅ Empate classifica

🏆 Vitória pode garantir a liderança, dependendo do saldo

❌ Derrota ainda pode ser suficiente, desde que o Borussia não vença o Ulsan

📆 Próximos jogos dos brasileiros

23/6 – 16h : Atlético de Madrid x Botafogo

23/6 – 22h : Inter Miami x Palmeiras

24/6 – 22h : LAFC x Flamengo

25/6 – 16h: Mamelodi Sundowns x Fluminense

A expectativa da torcida é alta, e o Brasil pode emplacar quatro equipes nas oitavas de final da competição, algo inédito na história do torneio.

