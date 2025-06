Brasília registra primeiro caso de gripe aviária após morte de ave no Zoológico

Brasília confirmou, nesta terça-feira (3/6), o seu primeiro caso de gripe aviária, após a detecção do vírus em um irerê encontrado morto dentro do Zoológico da cidade. A informação foi obtida pelo portal Metrópoles.

O irerê, uma ave de vida livre que não fazia parte do plantel do Zoológico, foi achado sem vida na semana passada, ao lado de um pombo também morto. O resultado do exame que atestou a infecção foi divulgado na noite desta terça-feira.

Em razão do ocorrido, o Zoológico de Brasília permanece fechado ao público desde a descoberta das aves mortas, como medida preventiva.

Este é o primeiro registro oficial de gripe aviária na capital federal, o que acende o alerta das autoridades sanitárias para o monitoramento de outras espécies silvestres na região.