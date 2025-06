Briga pela liderança: saiba onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras

Cruzeiro e Palmeiras brigam pela lideranção do Brasileirão, neste domingo (1º/6), às 19h30, em jogo válido pela 11ª rodada do torneio. A partida será disputada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 22 pontos. Já o Cruzeiro é o 3º colocado, com 20. O Flamengo é o vice-líder, com 21 pontos. Junto do Bragantino, na 4ª posição, as equipes brigam pela ponta da tabela do campeonato.

Leia também

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Gabi. Técnico: Leonardo Jardim.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael, Piquerez e Felipe Anderson; Martínez e Richard Rios; Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Onde assistir

O jogo entre Cruzeiro x Palmeiras, que acontece às 19h30 deste domingo (1°/6), terá transmissão por streaming (Prime Video).