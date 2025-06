Gaby Doobins desfila nova coleção de Sasha Meneghel e é destaque nas coleções da Riachuelo e C&A

Brilho e emoção nos 15 anos de Isadora Medeiros

Muito glamour, sofisticação e alegria marcaram os 15 anos da bela Isadora Medeiros, comemorados no último sábado no elegante espaço Gran Reserva.

Gaby Dobbins brilha novamente no mundo da moda

A modelo acreana Gaby Dobbins segue conquistando espaço no cenário da moda nacional. Desta vez, ela brilhou nas passarelas ao desfilar — pela segunda vez consecutiva — para a coleção assinada por Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa. Gaby participou tanto da primeira quanto da segunda edição da coleção, mostrando versatilidade e carisma.

Além do destaque com a marca de Sasha, Gaby também foi recentemente rosto da Riachuelo e, nesta semana, estampou a nova campanha da C&A. Com cada novo trabalho, a acreana reforça seu nome como uma das promessas em ascensão no universo fashion brasileiro.

Niver Juliana

A empresária Juliana Aragão celebrou a chegada de mais um ano de vida em grande estilo, com belíssimos registros feitos em João Pessoa. Sempre radiante, Juliana esbanjou simpatia e leveza em cada clique. A coluna parabeniza essa pessoa de luz, desejando que seu novo ciclo venha repleto de saúde, alegrias e ainda mais sucesso em sua trajetória profissional e pessoal. Felicidades mil!

Viva a Maria Eduarda

A bela Maria Eduarda, carinhosamente chamada de Madu, celebrou a chegada de mais um ano de vida na sexta-feira 13, cercada de amor e boas energias. O dia foi ainda mais especial com a presença do seu maior presente: a pequena Maria Catarina, sua filha de apenas um mês. Para completar a comemoração, Madu brindou a data em clima de puro romantismo ao lado do esposo Cauã Viga. Parabéns, maravilhosa! Que a nova fase venha repleta de luz, amor e realizações!

Aniversário Ana Maria Negreiros

Quem também celebrou mais um ano de vida na sexta-feira 13 foi a querida diretora do Hospital de Amor de Rio Branco, Ana Maria Negreiros. Com seu jeito sereno e inspirador, ela espalha paz, amor e solidariedade por onde passa. Parabéns, Ana! Que seu novo ciclo seja tão iluminado quanto o bem que você faz.

Feliz nova primavera!

A querida nutricionista Cristina Martins celebrou mais um ano de vida na última terça-feira, 17, recebendo inúmeras felicitações de amigos e familiares. Natural do Acre e atualmente residindo em Santa Catarina, a loira ganhou não só presentes, mas também muito carinho,inclusive de alguém especial! Cristina já dá sinais de que está vivendo um lindo romance em terras catarinenses. Parabéns, maravilhosa!