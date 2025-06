Brincadeira de Bolsonaro sobre Moraes vice em 2026 incomoda apoiadores

De tudo o que foi dito por Jair Bolsonaro (STF) em seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (10), o convite para o ministro Alexandre de Moraes ser vice na chapa do ex-presidente em 2026 foi o que mais incomodou apoiadores identificados com o campo ideológico.

O convite, classificado por Bolsonaro como uma “brincadeira”, pegou a plateia de surpresa e movimentou críticas nas redes de aliados próximos.

Em grupos bolsonaristas, houve comentários de que a brincadeira foi “sem graça” e “fora de hora”, além de ter tirado espaço de um discurso mais combatido por parte de Bolsonaro.

A tese da perseguição política, que é destaque em discursos e publicações do clã Bolsonaro e apoiadores, não apareceu no depoimento do político de direita.

Após a primeira reação de críticas, entraram em campo publicações de outros apoiadores nas redes, tentando interpretar a postura de Bolsonaro como uma jogada “genial” de quem não desistiu de ser candidato em 2026, mesmo inelegível.