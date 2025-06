Bruna Biancardi revela que já se casou com Neymar no civil

Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores ao revelar, neste sábado (7/6), que ela e Neymar Jr. já oficializaram a união civil. A influenciadora, que costuma ser discreta sobre os detalhes mais íntimos de sua relação com o jogador, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu diretamente à dúvida de um fã: “Quando vocês vão se casar?”. Ela foi direta: “Já somos casados no papel”.

O relacionamento entre os dois tem sido marcado por idas e vindas desde que assumiram o namoro em 2021. Após um término conturbado em novembro de 2023, Bruna e Neymar se reconciliaram em março de 2024. Desde então, vivem uma fase mais estável e focada na família. Eles já são pais de Mavie, de 1 ano e 6 meses, e aguardam a chegada da segunda filha, Mel, que deve nascer ainda em 2025. Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, filha de Amanda Kimberlly.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Neymar e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Bruna Biancardi e Mavie Reprodução: Instagram

Reprodução Bruna Biancardi e Mavie Reprodução: Instagram

Voltar

Próximo

Em entrevistas recentes e nas redes sociais, Bruna tem revelado mais da intimidade do casal. Durante participação no podcast “MaterniDelas”, apresentado por Cláudia Raia e Tatá Estaniecki, ela contou como surpreendeu Neymar com o teste de gravidez da primeira filha. Segundo ela, o jogador já desconfiava da gravidez, mas ela planejou uma encenação: chamou o atleta, que estava lesionado e de muletas, para ajudá-la a escolher um look, e então entregou uma caixa disfarçada, dizendo que era um presente de uma marca. Dentro, estava o teste positivo. Neymar logo reconheceu o conteúdo ao balançar a caixa: “Já sei o que é isso!”, teria dito ele, recebendo a confirmação da futura paternidade.

Além do momento familiar, Bruna também compartilhou detalhes sobre sua vida pessoal e expectativas para o futuro. Grávida de seis meses, ela falou sobre os planos para depois do nascimento de Mel: “Vou continuar fazendo academia e quero começar a fazer beach tennis”, contou, indicando que pretende manter o foco na saúde e no bem-estar. Sobre a relação entre as filhas, demonstrou otimismo e demonstrou que a família está ansiosa e animada para a chegada da nova integrante.

A confirmação do casamento civil entre Neymar e Bruna dá fim aos rumores que vinham circulando desde março, quando o jogador chamou Biancardi de “esposa” ao agradecer por um prêmio durante a cerimônia de encerramento do Paulistão. Dias depois, os dois também foram vistos usando alianças de prata, alimentando ainda mais as especulações sobre o possível matrimônio. Agora, com a declaração pública da influenciadora, os fãs têm a confirmação: o casal está, oficialmente, casado.