Bruno Borges, o menino do Acre, volta a ganhar destaque nacional após virar ‘coach de projeção astral’

O acreano Bruno Borges, que ganhou fama nacional em 2017 ao desaparecer misteriosamente de casa e deixar para trás um quarto repleto de mensagens criptografadas e uma estátua do filósofo Giordano Bruno, voltou a ser assunto na mídia. Desta vez, Borges virou coach de projeção astral e oferece mentorias pela internet para quem deseja “sair do corpo” ou ter “sonhos lúcidos”.

A nova empreitada de Bruno foi destaque em veículos de comunicação de alcance nacional, como o jornal O Globo, que relembrou o caso e detalhou a atual fase do jovem conhecido como “Menino do Acre”.

Fascinado pelo misticismo desde a juventude, Bruno afirma que descobriu o universo da projeção astral aos 12 anos, em fóruns do extinto Orkut. Segundo ele, apenas um ano depois já ensinava as técnicas a adultos interessados no tema. Hoje, o acreano comercializa cursos e mentorias prometendo benefícios como alívio do estresse, combate à ansiedade e melhora na qualidade do sono.

“Experimente a técnica que grandes mentes como Salomão, Tesla, Gandhi, Buda, Platão e Sócrates exploraram para acessar os mistérios do astral”, diz a propaganda do curso divulgada nas redes sociais.

Em seus vídeos, Borges afirma que a projeção astral não é apenas uma experiência espiritual, mas também uma ferramenta que pode ajudar empreendedores a potencializarem suas ideias e negócios. Ele diz já ter se encontrado no plano astral com um espírito chamado Alaôa Alaái, que o orientou sobre estratégias para compartilhar objetivos e metas com equipes.

“Eu já tive milhares de desdobramentos astrais conscientemente desde a minha tenra idade. Você não só vê seres deste plano, como vê seres de outras dimensões que estão afim de compartilhar experiências, relatos, até passar ensinamentos. É a melhor maneira de você ter um contato de terceiro grau”, afirmou Borges em um dos vídeos publicados.

Em tom enigmático, o acreano também responde sobre supostos encontros com seres extraterrestres durante essas experiências fora do corpo, alimentando ainda mais a curiosidade em torno do personagem que virou notícia em todo o Brasil há oito anos.

O caso de Bruno Borges voltou a movimentar a internet e foi tema de reportagens como a publicada neste sábado (28) pelo jornal O Globo, que resgatou o desaparecimento do jovem e revelou detalhes de sua nova fase como mentor do “mundo astral”.

