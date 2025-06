Bryan Azevedo representa Acre na Copa Regional Norte de Taekwondo com olho no Grand Slam 2026

O Acre será representado na Copa Regional Norte de Taekwondo pelo jovem talento Bryan Azevedo, atual integrante da Seleção Brasileira da modalidade. A competição, marcada para os dias 14 e 15 de junho, em Boa Vista (RR), é considerada uma das mais importantes da região e funciona como seletiva para o Grand Slam 2026, que reúne os melhores atletas do país.

Bryan vem ganhando destaque no cenário esportivo nacional, sendo apontado como uma das grandes promessas do taekwondo brasileiro. Sua participação em um evento de alto nível técnico reforça o crescimento do esporte no estado e inspira outros jovens atletas. A Copa, organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), é uma etapa decisiva para quem busca espaço em competições nacionais e internacionais.

O desempenho de Bryan tem contado com o apoio de instituições como Hoje Cosméticos, Instituto Otorhinus, o Governo do Estado do Acre e a equipe Black Belt Taekwondo. Esse suporte demonstra não apenas o reconhecimento ao seu esforço, mas também o papel transformador do esporte na vida dos jovens acreanos. Mais uma vez, o Acre mostra sua força e aposta no talento local para brilhar no cenário esportivo do Brasil.