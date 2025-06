Buscas por brasileira em vulcão na Indonésia foram retomadas, diz Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores afirmou neste domingo (22) que as equipes de buscas da Indonésia iniciaram o terceiro dia de esforços de resgate da turista brasileira Juliana Marins, de 24 anos, que sofreu um acidente durante uma trilha ao vulcão Rinjani.

Na manhã deste domingo (horário de Brasília), as buscas precisaram ser temporariamente interrompidas por conta das condições meteorológicas. No entanto, com a chegada do amanhecer na Indonésia — que está 11 horas à frente do horário de Brasília — e a melhora do clima, os trabalhos foram retomados.

Em nota, o Itamaraty afirmou que dois funcionários da Embaixada do Brasil em Jacarta vão acompanhar pessoalmente as tentativas de resgate.

Natural de Niterói (RJ), Juliana escorregou e caiu de uma altura de cerca de 300 metros na madrugada de sábado (21). Ela estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro.

Cerca de três horas depois do acidente, um grupo de turistas notou a situação e entrou em contato com a família da jovem pelas redes sociais, compartilhando a localização exata, fotos e vídeos. Imagens de drone também captaram o local do acidente.

Em nota, o Itamaraty afirmou que, desde que foi acionada pela família de Juliana, a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais para o resgate.

“O embaixador entrou pessoalmente em contato com Diretor Internacional da Agência de Busca e Salvamento e com o Diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia, e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos”, diz.

De acordo com o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também iniciou contatos “de alto nível” com o governo indonésio para pedir reforços no trabalho de buscas.