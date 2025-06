C-Dramas: quatro doramas chineses que prometem emoção do começo ao fim

Quando o assunto é dorama, o país que vêm imediatamente à cabeça é a Coreia do Sul. No entanto, o interesse por C-Dramas (doramas chineses) cresceu mais de 20% no público brasileiro, segundo o Viki — plataforma de streaming focada em séries e filmes asiático.

O Metrópoles separou quatro títulos para aqueles que querem conhecer mais produções chinesas ou descobrir novas formas de se emocionar com doramas. Confira!

1. Um Amor Lindo Demais (2017)

A história acompanha dois amigos de infância que acabam se apaixonando aos 17 anos, o que coincide com a chegada da vida adulta. Com direção de Yang Long (Um Pouquinho de Felicidade), a trama é baseada no romance À Nossa Pura Belezinha, de Zhao Gang An.

Um Amor Lindo Demais tem nota 7.3 no IMDb e 7.7 pontos na plataforma My Drama List. A série está disponível no Rakuten Viki.

2. Meu Colega de Quarto é Um Detetive (2020)

O dorama de época mostra a vida de um jovem policial chamado Qiao Chu Sheng, que está na busca de um assassino brutal. Para essa missão, ele forma uma equipe de detetives de elite. A direção é de Zhang Wei Ke (I’m Your All Match).

Disponível no Rakuten Viki, a série tem nota 7.5 no agregador IMDb e 8.3 pontos no My Drama List.

3. O Sangue da Juventude (2022)

Também de época, o drama tem foco nas artes marciais e acompanha uma geração de jovens que, decididos a provar seu valor, decidem aventurar-se em uma viagem cheia de obstáculos. A série é uma adaptação de Canções Juvenis, de Zhou Mu Nan, dirigida Yin Tao (Amor da Árvore Divina).

A nota é 8.4 tanto no IMDb, quanto no My Drama List. O Sangue da Juventude pode ser conferido no Rakuten Viki.

4. Amor Oculto (2023)

Uma jovem se apaixona pelo melhor amigo do irmão mais velho. Anos depois, um reencontro faz com que os dois passem a nutrir sentimentos um pelo outro. A série é estrelada por Chen Zheyuan (Detetive Chinatown 3) e Zhao Lusi (City of Rock) e conta com direção de Li Qing Rong (Vai, Cara de Lula!)

Amor Oculto está disponível no catálogo da Netflix . No site agregador IMDb, a produção tem nota 8.4 e na plataforma My Drama List atingiu os 9 pontos.

