Cacau Show: “Fui marcado que nem gado”, diz ex-funcionário que fez tatuagem igual à de CEO

“Demorei um tempo para entender que tinha sido uma coação. Fui marcado no ferro quente que nem gado.” O desabafo é de um dos funcionários da Cacau Show que fizeram a tatuagem com a palavra “atitude” após ser “incentivado” pelo fundador e CEO da empresa, Alê Costa.

Apesar de não trabalhar mais na Cacau Show, o ex-funcionário pediu para não ser identificado com medo de retaliações. Ele conta que ouviu falar pela primeira vez da tatuagem em reunião com Alê Costa. “Ele disse que vivia pela empresa, que estava na pele dele”, lembra.

Depois, “avisaram que havia dois tatuadores à disposição para fazer a mesma tatuagem”. “Eles ficavam em um lugar de muita visibilidade, todo mundo via quem optou por fazer ou não”, relata.

“Acredito que teve quem fizesse de livre e espontânea vontade, para mostrar que vestia a camisa da empresa. Mas, no meu caso, eu ouvi de um superior que eu já tinha outras tatuagens e que ‘não ficaria legal’ se eu não participasse e fizesse também”, conta.

O ex-funcionário relata, ainda, que enfrentou “problemas familiares, de relacionamento, de saúde e psicológicos” enquanto trabalhou na Cacau Show.

Resposta

Após o Metrópoles revelar denúncias de funcionários e ex-funcionários da Cacau Show, o fundador e CEO da empresa, Alê Costa, enviou um comunicado para os colaboradores. No texto, o empresário pede que funcionários “não se deixem levar por boatos”.

Como mostrou a coluna, funcionários da Cacau Show relatam a realização de cerimônias comandadas pelo CEO dentro do ambiente de trabalho e cuja ausência demonstraria falta de comprometimento com a empresa, o que levava a episódios de perseguição. Os rituais incluem até a realização de tatuagens iguais a de Alê Costa, com a palavra “atitude”.

Além dos relatos, denúncia formal apresentada ao Ministério Público do Trabalho (MPT) aponta ainda outras situações abusivas, como gordofobia, “com humilhações públicas e discriminação estética que afetam a autoestima e saúde mental das vítimas”; homofobia, “com relatos de perseguição e piadas ofensivas direcionadas a pessoas LGBTQIA+”; e assédio moral e sexual, “promovido por superiores hierárquicos e, em muitos casos, ignorado ou acobertado pela direção da empresa”.

A denúncia também aponta a realidade de medo e apreensão vivenciada pelos funcionários. “A maioria das vítimas tem medo de denunciar e sofre em silêncio, pois a franqueadora tem mão de ferro, e gosta de perseguir e retaliar não apenas franqueados, como funcionários e ex-funcionários que ousem falar sobre os abusos”, diz o documento.

A mensagem endereçada aos funcionários é assinada por Alê Costa. Confira o que ela diz:

“Nos últimos dias, algumas informações envolvendo a Cacau Show circularam na mídia e nas redes. Queremos deixar claro para vocês: rejeitamos qualquer acusação que vá contra nossos valores. Nossa história sempre foi construída com base em confiança, seriedade e respeito por cada pessoa que faz parte da nossa jornada.

Temos muito orgulho do que construímos e seguimos com coragem, ética e compromisso, para continuar com nosso propósito.

Entendemos a responsabilidade que temos com cada família.

Seguimos firmes, com seriedade e verdade no coração. Sabemos quem somos, o que fazemos e o impacto transformador do nosso trabalho. Por isso, pedimos que não se deixem levar por boatos e informações distorcidas.

Tenho certeza que ao final dessa turbulência sairemos mais fortes e unidos do que nunca, sempre com a verdade que nos cabe.

Com carinho, Alê Costa.”