Cadeirante que fez filme adulto com Andressa Urach grava com ator ‘imenso’: ‘Estourei a rodinha’

Gabriel Brito, humorista cadeirante que passou a trabalhar também como ator de conteúdo adulto e que fez um filme com Andressa Urach, surpreendeu os seguidores ao anunciar uma parceria com Rafa Marttinz, astro do mesmo segmento conhecido pela ferramenta ‘grande’.

“E aí, querido, tá se sentindo bem? Foi bom?”, indagou Rafa no material de divulgação. “Cara, foi uma experiência diferente, mas eu gostei. Foi gostoso”, respondeu Gabriel. “Gostou? Foi gostoso? Que delícia, estourei a rodinha dele!”, disparou Marttinz, aos risos.

Em outro vídeo, Brito surge de calça com o zíper aberto e sendo levado pelo colo por Rafa até um sofá. “No máximo vai ser eles fazendo brotheragem, esse cara é tão previsível que dá preguiça”, reclamou um internauta no X, antigo Twitter.

“O cara faz um conteúdo +18 e ainda é irresponsável, uma pessoa dessas literalmente faz tudo por dinheiro e segue comentando: hahaha, em comentários tirando sarro do carinha que é PCD, no mínimo tinha que ter responsabilidade já que trabalha com isso”, disparou outra.

CADEIRANTE FALA SOBRE GRAVAR FILME ADULTO COM ANDRESSA URACH

Entrevistado pela Contigo! em novembro do ano passado, Gabriel Brito, humorista cadeirante que também faz filmes adultos, falou sobre a experiência de gravar com Andressa Urach. “Nossa está uma loucura, meu Deus! Já esperava que ia ter uma repercussão bem grande, mas não tanta. Está um absurdo!”, disse o famoso.

“Até mandei mensagem para a Andressa, falando assim: ‘Andressa, socorro, meu celular vai explodir!’. São tantas mensagens que eu estou recebendo! Fiquei muito feliz com a repercussão, a galera gostou (risos). Tem alguns haters, sim, mas a maioria da galera gostou. Foi um sonho para mim, pois sempre quis conhecê-la, gravar com ela, sempre fui muito fã. E, agora, sou ainda mais fã. Estou bem feliz”, declarou Gabriel.