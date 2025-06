“Caldeirão com Mion” bebe na fonte do “Gente Inocente” em novo quadro

O “Caldeirão com Mion” estreia neste sábado (7) o quadro “Por Que, Mion?”, que promete trazer de volta à telinha um clima de leveza e diversão que muita gente vai reconhecer. A novidade comandada por Marcos Mion bebeu na fonte do antigo “Gente Inocente” (2000-2002), sucesso apresentado por Márcio Garcia, que encantava o público ao colocar crianças para interagir com celebridades.

No novo quadro, uma turminha curiosa e cheia de perguntas vai invadir o palco do “Caldeirão”. Bia, Lua, Yuna, Celsinho e Noah, todos entre 6 e 7 anos, vão conversar com convidados especiais em meio a situações inusitadas.

Eliana é a primeira convidada a enfrentar as perguntas dessa galerinha. Com bom humor, ela brinca com o passado e relembra sua relação com o público infantil: “A tia trabalhava pra crianças, que hoje estão grandes. A mãe de vocês deve me conhecer”, diz a apresentadora, que ainda canta o icônico “Os Dedinhos” e compartilha histórias da sua trajetória.

Segundo Geninho Simonetti, diretor artístico do programa, o quadro traz uma conexão especial entre Mion e as crianças, algo que já tinha sido visto no “Arte Transforma”.

“A espontaneidade das crianças é uma das coisas mais legais que a gente pode ter tanto na TV quanto no dia a dia. Essa ligação do Mion com elas é algo especial, tem essa fofura e também uma familiaridade com o público, que se reconhece ali”, explica.

A ideia, que remete diretamente ao formato do “Gente Inocente”, acerta em cheio ao apostar no carisma dos pequenos para arrancar risadas e emoções, criando momentos de identificação e nostalgia para quem acompanhava a TV nos anos 2000.

Resta saber se o público vai abraçar essa nova versão e garantir a mesma sintonia de sucesso que o antigo programa teve, mas uma coisa é certa: Marcos Mion tem tudo para transformar o “Por Que, Mion?” em um quadro querido das tardes de sábado.