Câmara vai chamar Anitta para audiência; saiba o tema

Após as visitas recentes de influenciadores, como Viríginia Fonseca e Rico Melquíades, o Congresso Nacional pode ter, em breve, a presença da cantora Anitta nas dependências do Legislativo.

Membro da comissão especial que debate o projeto de regulamentação da inteligência artificial (IA), o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) apresentou requerimento para convidar Anitta a debater o tema.

A cantora Anitta pode participar de audiência na Câmara

Mauricio Santana/Getty Images

A cantor Anitta

Reprodução

A cantor Anitta

Reprodução/ Instagram

O parlamentar petista quer ouvir a cantora na comissão especial da Câmara sobre o impacto do projeto de regulamentação da IA no setor da cultura e dos direitos autorais.

Além da funkeira, Reginaldo propôs convidar outros artistas conhecidos do público brasileiro para debater o tema. Entre eles, os cantores Marisa Monte e Frejat, ex-Barão Vermelho.

“Face aos impactos transformadores da ferramenta tecnológica no setor, é imprescindível entender como a cadeia produtiva nacional utiliza e enxerga a ferramenta, com o objetivo de garantir um bom uso da tecnologia, reduzir danos e maximizar a geração de riqueza”, diz o deputado no requerimento.

O requerimento de convite a Anitta ainda não foi votado. Até agora, a única sessão da comissão marcada ocorrerá na terça-feira (10/6), quando será realizada audiência pública sobre modelos de regulação.

Como mostrou a coluna, o governo Lula tem atenção especial com a comissão da regulamentação da IA. Isso porque o Palácio do Planalto quer incluir no texto trechos sobre a regulamentação das redes sociais.