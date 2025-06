Câmeras flagram momento em que ex-militar é morto a tiros em frente a casa noturna

Um vídeo de segurança mostra o momento em que Talisson Baltazar do Nascimento, de 33 anos, ex-cabo do Exército Brasileiro, é morto a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (23), em Rio Branco. O crime aconteceu na rua Minas Gerais, no bairro Preventório.

De acordo com relatos de testemunhas, Talisson havia deixado um bar no bairro da Base com amigos depois de um desentendimento. O grupo se deslocava tentando evitar novos conflitos quando foi surpreendido por uma dupla em uma motocicleta.

O garupa do veículo sacou a arma e atirou várias vezes contra os rapazes na frente de uma casa noturna. Talisson foi atingido no peito e morreu antes da chegada do resgate.

Ele serviu ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva entre 2012 e 2020. Após sair da corporação, passou a trabalhar como frentista em um posto de combustíveis.

Outra pessoa atingida no ataque foi Vinicios Rodrigues Maciel, de 30 anos. Ele levou um tiro nas nádegas e foi ferido de raspão no braço. Mesmo machucado, tentou correr, mas caiu logo à frente.

Vinicios foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital. O quadro de saúde dele é estável, segundo as primeiras informações.

A Polícia Militar isolou a área e o Departamento de Polícia Técnico-Científica realizou os procedimentos periciais. Dez cápsulas de pistola foram recolhidas no local do crime.