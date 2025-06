Câmeras flagram padrasto espancando enteada de 2 anos em plena rua; população se revolta

Um crime revoltante foi flagrado por câmeras de segurança em Paranaíba, município localizado a 407 km de Campo Grande (MS). Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (18/6) por espancar brutalmente sua enteada de apenas 2 anos em plena via pública.

O caso ocorreu nos fundos de um estabelecimento comercial na Rua Linderbeg. As imagens, que mostram o agressor desferindo golpes violentos na criança, rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando forte comoção e indignação da população local e nacional.

Segundo as autoridades, o homem foi detido ainda no local das agressões e levado para a delegacia da cidade. A menina foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, onde passou por atendimento médico. A Polícia Civil investiga o histórico de violência no ambiente familiar.

A repercussão do vídeo levou moradores a se mobilizarem nas redes, pedindo justiça e punição severa ao agressor. O caso segue sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e demais órgãos de proteção à infância.

