Caminhão boiadeiro tomba carregado de animais em ramal no interior do Acre

Um acidente envolvendo um caminhão boiadeiro carregado de bois foi registrado na tarde desta segunda-feira (16), no Ramal Nova Olinda, via que dá acesso pela AC-90 à conhecida Rodovia Transacreana, na zona rural de Sena Madureira.

Segundo o motorista, o veículo subia uma ladeira quando perdeu força, voltou de marcha à ré e ficou fora de controle. Em uma tentativa de evitar um acidente mais grave, ele jogou o caminhão para o lado. O veículo acabou atravessando uma cerca e tombou na lateral do ramal.

No caminhão estavam três pessoas — o motorista e dois acompanhantes — que, felizmente, saíram ilesos. Apenas danos materiais foram registrados. “Foi a mão de Deus que nos livrou”, declarou o motorista, visivelmente aliviado após o ocorrido.

Apesar do susto, não houve feridos. A situação dos bois transportados não foi detalhada. O caso chama a atenção para os riscos do tráfego em áreas rurais e ramais íngremes, especialmente durante períodos de instabilidade no terreno.