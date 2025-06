Caminhão desgovernado arremessa carro de ponte na Bahia

De acordo a apuração do Achei Sudoeste, site parceiro do Acorda Cidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local, informou que cinco pessoas ficaram feridas, todas ocupantes do carro de passeio arremessado da ponte.

Foto: Reprodução – Achei Sudoeste/ Redes Sociais

A principal suspeita é de falha nos freios do caminhão que provocou o acidente. A PRF iniciou a perícia e aguarda o laudo técnico para confirmação da causa exata.

Veja o vídeo: