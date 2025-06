Caminhão retira combustível de carreta que está atravessada na BR-264; trânsito é bloqueado

Um caminhão foi mobilizado nesta quarta-feira (11) para realizar o transbordo de 30 mil litros de óleo diesel da carreta que permanece atravessada na BR-364, nas proximidades do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. O veículo está bloqueando a rodovia federal desde a noite de terça-feira (10), causando transtornos no tráfego da região.

SAIBA MAIS: Caminhão tanque perde o controle, fica atravessado na BR-364 e interdita pista; VÍDEO

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), após o esvaziamento do tanque, será utilizada uma máquina retroescavadeira para tentar remover a carreta e liberar a pista para a passagem de veículos. Ainda de acordo com o órgão, uma tentativa anterior de retirada do veículo com o auxílio de uma retroescavadeira não teve sucesso.

O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, afirmou que o trecho onde ocorreu o incidente é de macadame e não apresenta buracos, descartando falhas na via como causa do acidente. “Ele [o motorista] fez uma manobra errada e isso tudo aconteceu. O motorista está lá alterado”, relatou.

Ainda segundo informações preliminares, uma pessoa foi presa no local, mas as circunstâncias da detenção ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

A previsão é de que, assim que o combustível for totalmente transferido e a carreta retirada com segurança, o trecho da BR-364 seja reaberto ao tráfego.

O caso segue sob acompanhamento do Dnit e das forças de segurança locais.