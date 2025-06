Caminhão tomba ao tentar subir ladeira de ramal da BR-364; VÍDEO

Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na tarde de ontem no Ramal do 25, nas proximidades da BR-364, sentido Rio Branco. De acordo com as primeiras informações, o veículo, possivelmente carregado, tentou subir uma ladeira próxima ao entroncamento com a rodovia federal, mas não conseguiu completar a manobra.

Segundo relatos de testemunhas e imagens que circulam nas redes sociais, o caminhão perdeu força durante a subida e acabou voltando de marcha à ré. O motorista ainda tentou controlar o veículo, mas o caminhão saiu da estrada e tombou na lateral.

As causas exatas do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas, e até o momento não há confirmação sobre feridos. Equipes de apoio e socorro não foram vistas no vídeo, o que indica que o incidente pode ter sido de menor gravidade, embora isso ainda dependa de informações oficiais.

A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda mais detalhes das autoridades competentes. A qualquer momento, novas informações poderão ser atualizadas.