Caminhar todo dia reduz risco de 13 cânceres, diz estudo de Oxford

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, aponta que caminhar diariamente pode reduzir significativamente o risco de desenvolver 13 tipos de câncer. A análise, publicada nessa terça-feira (3/6) no British Journal of Sports Medicine, considerou dados de aproximadamente 85 mil adultos acompanhados por cerca de seis anos.

Os voluntários usaram sensores de pulso para medir toda a atividade física praticada durante sete dias, com monitoramento posterior ao longo dos anos da incidência de câncer. Ao todo, 2.633 indivíduos foram diagnosticados com a doença no período avaliado, o que corresponde a cerca de 3% dos participantes.

Os cientistas observaram que aqueles que caminhavam ao menos 7 mil passos por dia apresentaram uma redução de 11% no risco geral de câncer, em comparação com indivíduos que alcançavam 5 mil passos ou menos. O grupo que atingiu 9 mil passos diários mostrou risco 16% menor de desenvolver tumores.

Cânceres que tiveram redução com caminhada todo dia

Houve redução na incidência de tumores de esôfago, fígado, pulmão, rim, estômago, endométrio, leucemia mieloide, mieloma, intestino, reto, cabeça e pescoço, bexiga e mama.

Os resultados foram observados nas pessoas que caminhavam mais de 7 mil passos ao dia.

Os melhores resultados protetores das atividades físicas são para os cânceres gástrico, de bexiga, de fígado, de endométrio, de pulmão e de cabeça e pescoço.

Quantidade importa mais que intensidade

A relação entre a atividade física e o câncer foi analisada com apoio de modelos de aprendizado de máquina, que classificaram os níveis de movimento em quatro categorias: comportamento sedentário, atividade leve, atividade moderada a vigorosa e total de passos por dia.

Segundo o estudo, tanto a atividade leve quanto a moderada ou vigorosa foram associadas à redução do risco, com destaque para o efeito positivo da substituição de uma hora diária de sedentarismo por qualquer uma dessas formas de movimento para cortar o risco.

Um dado relevante da análise é que o ritmo da caminhada — ou seja, a intensidade dos passos — não demonstrou associação significativa com a incidência de câncer. O fator determinante foi a quantidade total de passos acumulados diariamente.

13 tipos de câncer em foco

A investigação centrou-se em tumores já associados ao sedentarismo, incluindo cânceres de esôfago, fígado, pulmão, rim, estômago, endométrio, leucemia mieloide, mieloma, intestino, reto, cabeça e pescoço, bexiga e mama.

Entre os homens, os tipos mais diagnosticados foram os de cólon, reto e pulmão. Já entre as mulheres, os de mama, cólon, endométrio e pulmão lideraram as estatísticas.

A associação protetiva da atividade física foi mais intensa em seis tipos específicos: cânceres gástrico, de bexiga, de fígado, de endométrio, de pulmão e de cabeça e pescoço.

Nesses casos, os níveis mais altos de movimento tiveram uma relação direta com a redução mais significativa no risco de incidência. Nos demais, a atividade colaborou como um hábito saudável, juntamente com uma dieta equilibrada.

Troca do sedentarismo por movimento leve

Os pesquisadores também avaliaram o impacto da substituição dos comportamentos sedentários por outras formas de movimento. Os dados sugerem que trocar uma hora sentado por caminhada leve ou moderada reduz o risco de desenvolver câncer, ainda que discretamente.

Especificamente, a atividade leve esteve ligada à redução de 6% no risco, enquanto a moderada e vigorosa reduziu esse risco em 13%.

Por outro lado, trocar a atividade leve por outra mais intensa não trouxe benefícios adicionais. Isso reforça a ideia de que a movimentação constante, mesmo em ritmos mais suaves, é suficiente para gerar efeitos protetores contra o câncer.

“A quantidade total de movimento diário é mais importante do que a intensidade”, escreveram os autores do estudo. A análise reforça que pequenos ajustes na rotina — como caminhar mais e sentar menos — podem ter impacto relevante na saúde a longo prazo.

Benefícios da caminhada

A caminhada é um exercício físico de baixo impacto, e pode ser praticada por praticamente qualquer pessoa.

, e pode ser praticada por praticamente qualquer pessoa. Ela auxilia na promoção da saúde e da qualidade de vida.

A prática melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema cardiovascular, auxilia no controle do peso corporal e promove a saúde mental.

, auxilia no controle do peso corporal e promove a saúde mental. A recomendação é praticar a atividade de três a cinco vezes por semana, pelo período de 30 a 60 minutos.

