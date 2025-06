Caminho mais difícil? Veja duelos mais valiosos no mata-mata da Libertadores

O sorteio das oitavas de final da Libertadores 2025 definiu não apenas os confrontos imediatos, mas também o chaveamento completo até a final, marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru. A partir disso, é possível projetar os possíveis cruzamentos nas quartas e semifinais e, claro, analisar qual lado é mais pesado e difícil.

A referência será o valor de mercado dos elencos, segundo dados do Transfermarkt.

🔵 Lado esquerdo

Confrontos das oitavas:

Atlético Nacional (€ 25,60 mi) x São Paulo (€ 80,65 mi) LDU (€ 21,50 mi) x Botafogo (€ 135,95 mi) Libertad (€ 18,45 mi) x River Plate (€ 103,65 mi) Universitario (€ 12,35 mi) x Palmeiras (€ 238,75 mi)

💡 Projeção das quartas de final com base no valor de mercado:

São Paulo (€ 80,65 mi) x Botafogo (€ 135,95 mi) → € 216,6 mi River Plate (€ 103,65 mi) x Palmeiras (€ 238,75 mi) → € 342,4 mi

Esse lado concentra três elencos de enorme valor: Palmeiras (€ 238,75 mi), Botafogo (€ 135,95 mi) e River Plate (€ 103,65 mi), além de São Paulo (€ 80,65 mi). Assim, tende a ter duelos pesadíssimos já a partir das quartas.

🔴 Lado direito

Confrontos das oitavas:

Fortaleza (€ 47,85 mi) x Vélez (€ 63,53 mi) Peñarol (€ 27,20 mi) x Racing (€ 73,18 mi) Cerro Porteño (€ 28,53 mi) x Estudiantes (€ 55,45 mi) Flamengo (€ 219,15 mi) x Internacional (€ 106,55 mi)

💡 Projeção das quartas de final:

Vélez (€ 63,53 mi) x Racing (€ 73,18 mi) → € 136,71 mi Estudiantes (€ 55,45 mi) x Flamengo (€ 219,15 mi) → € 274,6 mi

Apesar do peso de Flamengo (€ 219,15 mi) e Internacional (€ 106,55 mi) — que se enfrentam já nas oitavas — o restante do caminho projeta confrontos com elencos menos valiosos: Vélez, Racing, Estudiantes, entre outros.

⚖️ Comparativo geral: quem se deu melhor?

O lado esquerdo do chaveamento é, claramente, mais pesado e estrelado, com três dos cinco elencos mais caros do torneio: Palmeiras, Botafogo e River Plate.

Além disso, projeta uma semifinal com peso de final, entre Botafogo e Palmeiras ou entre River e Palmeiras.

No lado direito, apesar de ter o Flamengo, há uma sequência de confrontos com clubes de menor investimento, o que pode teoricamente facilitar o caminho, principalmente se o Mengão eliminar o Inter logo nas oitavas.

✅ Quem se deu bem?

Flamengo: apesar do clássico contra o Inter, evita Palmeiras, River, Botafogo e São Paulo até uma eventual final. Palmeiras: pega o adversário mais fraco da oitavas (Universitario – € 12,35 mi), mas terá caminho duríssimo depois.

❌ Quem se deu mal?

Internacional: já cai numa pedreira logo de cara contra o Flamengo. São Paulo: projeta pegar Botafogo nas quartas e depois Palmeiras ou River numa semi.

🏆 Conclusão

O lado esquerdo tem as maiores potências financeiras e tende a desgastar muito quem chegar à final. O lado direito tem menos elencos estrelados, o que, na prática, pode facilitar o caminho de quem sobreviver ao confronto Flamengo x Inter.