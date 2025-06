Caminhonete invade loja no centro de cidade no Acre e assusta pedestres

Um acidente inusitado mobilizou a atenção de pedestres e comerciantes na tarde de quarta-feira (4), no centro da cidade. Uma caminhonete desgovernada atravessou a calçada e invadiu o interior de uma loja de roupas, causando danos materiais, mas sem deixar feridos.

O estabelecimento atingido foi a loja “Angel”, situada em uma das áreas mais movimentadas da região central. Imagens feitas por testemunhas mostram o veículo já dentro da loja, enquanto populares se aglomeravam em volta para entender o que havia ocorrido.

Segundo relatos no local, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro subisse na calçada antes de colidir com a vitrine e avançar para dentro do ponto comercial.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao local para isolar a área e iniciar a apuração das causas do acidente. Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou a perda de controle — se foi falha mecânica, erro humano ou outro fator. Apesar do susto, ninguém se feriu.