Campanha de Dia das Mães movimenta R$44 milhões e premia consumidores; veja ganhadores

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), a prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado, realizaram na tarde desta sexta-feira (6), o sorteio do Dia das Mães Premiado, na Praça da Revolução, no centro da capital acreana.

Ao todo, foram sorteados cinco iPhones 16, um Chevrolet Onix, três motos Honda CG Start 160 no valor de R$22.190 cada, e uma viagem com acompanhante para o nordeste.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, falou sobre a adesão das empresas nesta campanha, que chegou a 95 parceiros além de revelar o montante movimentado com a promoção.

“Distribuímos quase 44 mil cupons, cada um atrelado a R$100 em compras, então foram quase R$44 milhões movimentados com a campanha”, revelou ela, reafirmando que a promoção de Natal irá se manter e talvez mais uma ação do tipo ocorra durante o ano.

O secretário Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanipal Mesquita, esteve presente no evento como um dos representantes do estado e destacou a importância do protagonismo empresarial.

“Quero destacar a importância do protagonismo empresarial nessa ação, puxado aí pela Acisa e pela CDL. Chamaram os empresários para organizar uma campanha própria. Aí, o governo do Estado Acre, o governo do Gladson Camelí tem dado apoio para esse tipo de iniciativa, que é importante”, disse ele.

Outro ponto enfatizado pelo secretário é a criação de empregos que vem junto com a ação desenvolvida pelo empresários.

“A iniciativa fortalece a economia local, garante aí a manutenção de empregos, acho que esse é o mais importante de tudo isso. Não é só o fortalecimento das lojas, das empresas, mas sim a manutenção dos empregos que tanto as instituições têm lutado”, concluiu.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Marcello Moura, falou sobre a importância de mecanismos como a campanha Dia das Mães Premiado Acisa são importantes para o fomento da economia local.

“Estamos dando alternativa ao público e ao empresariado com um incentivo para comprar aqui. Porque hoje você compra no celular e você não percebe que você está gerando emprego em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na China, mas não está gerando emprego aqui na capital ou no nosso estado. Então é uma forma de combater, contra-atacar isso de uma forma nova. Estamos criando sinergia com a união dos empresários”, comentou.

Moura reforça ainda importância da união dos empresários junto ao Poder público. “A campanha, ela movimentou mais de R$43 milhões e ela custou 0,7% desses R$43 milhões. Como que o empresário consegue fazer uma campanha usando 0,7% das vendas? Só se unindo com a associação, só se unindo com a prefeitura, só se unindo com o Estado. Assim a gente consegue fazer algo que seja ao alcance principalmente do pequeno e do médio, mas que também traga o grande, porque dá esse volume maravilhoso que a gente fez”, destacou.

Confira abaixo os ganhadores:

iPhone

Carlos Afonso França

Vitor Nicacio da Silva Junior

Marcio Silva

Élia Maria da Silva

Talita Mendes Bernardo

Viagem para resort no nordeste, com direito à acompanhante

Antonio Gabriel de Lima

Moto

Anderson Ribeiro

Maria de Souza

Jéssica Santos

Carro

Maria José Santana Lopes