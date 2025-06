Campeã! Junina Sassaricano na Roça conquista o tricampeonato no Circuito Municipal

A quadrilha Sassaricano na Roça foi a grande campeã da 17ª edição do Circuito Municipal de Quadrilhas Juninas de Rio Branco, que aconteceu no último fim de semana, no Quadrilhódromo da capital. Com o tema “Maria, mãe da pureza”, o grupo conquistou o público e os jurados, conquistou seu terceiro título na competição e se tornando tricampeã do circuito.

O segundo lugar ficou com a junina Pega Pega, que apresentou o tema “É de laço, é de nó”. O grupo, que também já foi campeão três vezes do circuito, fez uma apresentação marcada por muita animação, criatividade e riqueza de detalhes, arrancando aplausos da plateia.

O circuito municipal começou na sexta-feira (20) e seguiu até a noite de domingo (23), reunindo milhares de pessoas que prestigiaram as apresentações no Quadrilhódromo. As juninas mostraram mais uma vez a força da cultura popular, levando ao público coreografias elaboradas, figurinos impecáveis e temas que mesclam tradição, religiosidade e elementos da vida no campo.

Agora, os grupos se voltam para um novo desafio: o Circuito Estadual de Quadrilhas Juninas, que começa nesta terça-feira (24). A disputa contará com a participação de 15 quadrilhas, tanto da capital quanto do interior do Acre.