Campeão e artilheiro aos 40, CR7 tem idade corporal de 28.9 anos

Artilheiro, decisivo e campeão da Nations League, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, tem idade fisiológica de 28.9. Eestudo foi feito pela Whoop, empresa conhecida pela monitorização da condição física, em maio deste ano, revelou a vitalidade do veterano do futebol mundial.

“28.9… Nem acredito que é tão boa. Isto significa que vou jogar mais 10 anos”, brincou CR7 sobre o estudo.

“Quando se é jovem, pensa que vai viver para sempre, que vai ter força para sempre, pensa que é inquebrável. Quando tem 25, não é o mesmo do que quando tens 30, ainda mais no futebol. Mas ainda me sinto bem, dou prioridade à recuperação e ao sono muito mais do que antes”, completou o craque português.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Cristiano também é conhecido pelo cuidado com o corpo.

Reprodução 2 de 3

CR7 é o maior artilheiro da história do futebol em gols oficiais.

Yasser Bakhsh/Getty Images 3 de 3

Cristiano Ronaldo conquistou cinco Champions League na carreira.

Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Nesse domingo, Cristiano Ronaldo foi decisivo para Portugal na final contra a Espanha. O português fez o gol do 2 x 2, resultado que levou a partida aos pênaltis. A seleção lusa derrotou os espanhóis por 5 x 3 nas penalidades.

Leia também

Confira os números de Cristiano Ronaldo na Nations League: