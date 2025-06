Cânticos homofóbicos rendem punição e limitam público em Equador x Brasil. Entenda!

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira terá arquibancadas parcialmente vazias. A partida contra o Equador, nesta quinta-feira (5/6), às 20h, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, será disputada com restrição de público devido a uma punição imposta pela Fifa à Federação Equatoriana de Futebol (FEF).

A sanção determina a redução de 20% a 25% da capacidade do estádio, que comporta aproximadamente 60 mil torcedores. Com isso, entre 12 mil e 15 mil lugares devem permanecer vazios durante o confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Carlo Ancelotti comandou treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira (3/06) / Fotos: Rafael Ribeiro (CBF) Alexsandro, zagueiro do Lille, convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira / Reprodução Vanderson e Alexsandro podem ser novidades em time titular da Seleção Brasileira / Fotos: Rafael Ribeiro (CBF)

A punição foi aplicada após a Fifa identificar a repetição de cânticos homofóbicos por parte da torcida local em jogos anteriores da seleção equatoriana.

A medida já havia sido adotada em outubro de 2024, quando o Equador enfrentou o Peru pelas Eliminatórias. Na ocasião, a entidade máxima do futebol mundial aplicou sanção semelhante, com 15% de redução no público, após registrar cânticos ofensivos e homofóbicos direcionados aos torcedores peruanos.

A reincidência fez com que a Fifa aumentasse o rigor da punição, afetando diretamente a receita da FEF e o ambiente do jogo que marca o início da trajetória de Ancelotti à frente da equipe brasileira.