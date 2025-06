Cantor da Banda Djavú é alvo de extorsão e tem fotos íntimas vazadas 

Ghabriel, vocalista do grupo de forró Banda Djavú, relatou que foi vítima de ameaças e teve fotos íntimas vazadas na internet após ser enganado por um falso empresário. Desde então, o cantor, que participou recentemente do Rancho do Maia, afirmou que teria sido alvo de extorsão.

Ele acreditava estar fechando uma parceria para divulgar uma suposta marca de roupa íntima masculina. “Passando pra falar sobre o golpe que eu sofri. Uma pessoa se passou por uma empresa multinacional, falou de uma campanha muito grande sobre o verão e tal, e eu acabei enviando algumas fotos para essa pessoa”, declarou.

Ghabriel cantor da Banda Djavú Reprodução: Instagram

O suposto golpista solicitou imagens do cantor vestindo apenas cueca e escreveu em uma das mensagens: “Podem ser fotos aleatórias mesmo, caseiras. Sunga ou cueca, sendo box serve. Não precisa ser de estúdio.”

Pelo suposto trabalho, Ghabriel receberia o valor de R$ 32 mil pelas fotos e pelas publicações no Instagram. No entanto, ele relatou que as imagens enviadas previamente foram vazadas e que estaria sendo alvo de extorsão.

Denúncia registrada

Após o ocorrido, o cantor registrou um boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado.

Em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a agência mencionada negou que o cantor tenha sido vítima de um golpe. Segundo o comunicado, a denúncia de extorsão “não condiz com a realidade”.