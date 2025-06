Cantor Léo tem rosto atingido por fogo durante show; veja vídeo

O cantor sertanejo Léo, da dupla com Raphael, teve o rosto atingido por chamas lançadas por máquina de efeitos especiais durante um show em Pontal (SP), no domingo (8/6). Vídeos publicados pelo próprio artista mostram o momento em que ele joga o chapéu no chão e consegue apagar o fogo com as mãos. Logo depois, Léo foi atendido pela equipe.

Léo teve leves queimaduras no lado esquerdo do rosto, na orelha, no nariz e em parte da pálpebra e da testa. O cantor explicou que a equipe trocou a máquina de efeitos especiais e a apresentação em Pontal foi o primeiro show com o novo equipamento.

Veja o vídeo:





“Eu estava até zoando na comunicação da turma que as máquinas não estavam funcionando. Trocou as máquinas novas e não funciona e tal, aí funcionou. Na hora que eu menos esperava, funcionou”, disse Léo. Ele traquilizou os fãs e destacou que já está bem.