Após discussão, cantor Lucca Makezi, de 27 anos, é morto a facadas pela ex-namorada de 17 anos

O cantor Lucca Makezi, de 27 anos, foi morto a facadas na noite do último sábado (31), em Itacaré, no sul da Bahia, após uma discussão com sua ex-namorada, uma adolescente de 17 anos. O artista, conhecido regionalmente por sua atuação no forró eletrônico e no piseiro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a briga aconteceu nas proximidades da residência da vítima. Durante o desentendimento, a jovem teria golpeado o cantor com uma faca. Ele foi levado às pressas ao Hospital Municipal de Itacaré, mas faleceu logo após dar entrada na unidade.

A adolescente foi apreendida em flagrante, acompanhada pela mãe, e ambas foram encaminhadas à delegacia local. O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio e está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. A Justiça já determinou a internação provisória da jovem.

Lucca Makezi era conhecido no cenário musical da região. Iniciou sua carreira como vocalista da banda Vitrine do Amor, e mais recentemente seguia carreira solo no piseiro, estilo que mescla forró com batidas eletrônicas. Entre suas canções, a música “Alô Mô” ganhou destaque no interior da Bahia.

O corpo do cantor foi velado na Câmara de Vereadores de Itacaré e sepultado no domingo (1º), com grande comoção entre familiares, amigos e fãs. A Prefeitura de Itacaré divulgou uma nota de pesar lamentando a perda precoce do artista e prestando solidariedade à família enlutada.