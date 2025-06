Cantor Netinho anuncia que está curado do câncer após tratamento: “Aleluia!”

O cantor Netinho, de 58 anos, anunciou nesta segunda-feira (9/6) que está curado do câncer no sistema linfático que vinha tratando. O intérprete do hit “Milla” havia se internado recentemente para dar continuidade às fases da quimioterapia e compartilhava as etapas do tratamento com os seguidores nas redes sociais.

“Aleluia! No exame PET/CT que fiz nessa sexta-feira (6/6), não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus orientou minha querida amiga e médica, Glória Bonfim Arruda, e toda a sua incrível equipe de médicos”, iniciou o artista.

Netinho ainda contou que irá seguir recomendações médicas e finalizar as sessões de quimioterapia. “Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo. Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com a doutora Glória e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de quimioterapia para consolidar o resultado”.

O artista descobriu a doença em março deste ano e desde então vinha compartilhando os avanços no tratamento, realizado no Hospital Aliança, em Salvador, Bahia, sempre bem humorado e otimista.