Cantor se pronuncia após ser acusado de usar música de Matheus & Kauan sem autorização

Após Matheus, da dupla com Kauan, expor nas redes sociais que a canção “Nossa Praia É Amar” estava sendo usada por Heitor Costa sem a devida autorização, o cantor de arrocha se pronunciou na manhã desta quinta-feira (5/6) por meio dos stories de seu Instagram. No vídeo, ele pediu desculpas à dupla sertaneja e aos compositores da música.

“Estou vindo aqui nos stories, primeiramente, para pedir desculpas ao Matheus, e Kauan e a todos os compositores da música ‘Nossa Praia É Amar’ — uma música maravilhosa, um grande ícone da carreira de Matheus & Kauan. Recentemente, eu fiz uma interpretação dessa canção e, infelizmente, não sabia que eu juntamente com o meu escritório acabamos subindo essa música nas plataformas digitais sem liberação”, iniciou o cantor.

Matheus, dupla de Kauan, expõe áudios que recebeu de Heitor Costa após alfinetar artistas que regravam músicas sem autorização

Na sequência, Heitor explicou que sempre busca regularizar o uso das músicas que interpreta, mas que, neste caso específico, houve uma falha.

“Desde o meu pipocão em 2023, todas as músicas que subo nas plataformas têm a devida liberação. Mas, acreditem, a única que não teve foi justamente ‘Nossa Praia É Amar’. E aí, deu no que deu. Eu realmente não sabia e, inclusive, questionei algumas coisas internamente”, continuou.

O cantor encerrou o vídeo pedindo desculpas públicas a todos os envolvidos:

“Por isso, quero pedir perdão ao Matheus, em nome do HC, em nome do meu escritório, ao Kauan e a todos que se sentiram ofendidos com essa situação. Me perdoem de verdade”, finalizou.