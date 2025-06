Cantora brasileira morre após procedimento estético na Turquia

Ana Bárbara Buhr Buldrini, cantora, modelo e influenciadora brasileira, morreu após realizar uma cirurgia plástica na Turquia. O procedimento foi realizado no dia 15 de junho e um processo de inspeção está em andamento para esclarecer os aspectos do incidente.

De acordo com o diretor provincial de saúde de Istambul, Abdullah Emre Güner, o processo legal referente ao incidente foi iniciado e a causa exata da morte será esclarecida como resultado da autópsia. Ele afirmou ainda que a análise do processo médico pelo nosso Ministério continua meticulosamente.

Buldrini perdeu a vida, apesar de todas as intervenções realizadas devido a complicações graves, que se desenvolveram durante o processo de despertar após a cirurgia plástica realizada em um hospital particular em Istambul, na região noroeste do país.

Bruno Buhr, irmão da vítima, informou que Ana morava em Moçambique, junto com o marido e ganhou o patrocínio da instituição na Turquia para realizar a cirurgia. “. Infelizmente a minha irmã não estava preparada, eles aceleraram o processo e obviamente fizeram de qualquer jeito. Minha irmã não teve poder de fala, ela somente seguiu as orientações médicas e aconteceu essa tragédia.”, completou o ele.

O marido e empresário da vítima, Elgar Miles de Hermes Souza, explicou que no sábado, os dois conheceram a família do médico e juntos foram para uma série de bares, onde consumiram bebidas alcoólicas, sem saber que a operação seria realizada no domingo (15).

“Nós sabíamos do do processo e dos cuidados que tínhamos que ter antes da cirurgia. De maneira alguma que seríamos negligentes de ter aceito saído no sábado com o próprio doutor, consumindo bebidas alcoólicas, se soubéssemos que a operação haveria de acontecer no domingo.”, relatou Elgar.

De acordo com Elgar, no dia seguinte, quando o casal foi conhecer a clínica, o médico responsável pela cirurgia teria dito que uma cliente do hospital cancelou a cirurgia marcada, e naquele momento, Ana foi instruída a entrar na sala para realizar os exames pré-cirúrgicos imediatamente.

O casal chegou a questionar se não seria arriscado fazer a cirurgia naquele momento, mas o profissional responsável afirmou que não haveria problemas. Ana entrou na sala de operação às 19:00 de domingo, e a previsão era de que o procedimento durasse de 6 a 7 horas.

Às 22h30, Elgar foi informado de que a operação já estava praticamente terminada. às 2h da madrugada, o marido de Ana passou a questionar e procurar pela esposa, que segundo os funcionários, estava bem. às 3h, o empresário foi orientado a descer até a entrada do hospital, onde encontrou policiais, carros, o dono do hospital, médicos e assistentes. Ana já estava morta.

Elgar reforçou que busca justiça pelo caso de Ana. “Eu preciso de sensibilizar a todos que podem de alguma maneira ajudar para que a Ana tenha justiça, mas não só por ela, também por todas as mulheres que vêm para estes sítios fazerem estas intervenções e não conseguem obter justiça”.

O empresário reforçou ainda que esteve presente desde o início do procedimento e sabe quais foram os erros médicos. ” Eu questionei várias vezes o médico. Filmei o médico cometendo os crimes de negligência”.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Istambul, disse que tem ciência do caso e permanece à disposição para prestar a assistência consular devida à família da cidadã brasileira.