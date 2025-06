Cantora Juliana Bonde expõe importunação e afirma que homem ejaculou dentro de sua garrafa d’água

Juliana Bonde, vocalista do grupo Bonde do Forró, veio a público neste sábado (14), para expõe uma importunação que segundo ela a deixou estarrecida. Mesmo envergonhada, a artista disse que não poderia deixar a situação batida.

“Gente, eu queria desabafar com vocês e eu não sei nem como é que eu falo um negócio desses. Eu estou com muita vergonha, só que eu preciso falar por que eu não paro de pensar nisso. Eu estou com muita raiva”, disse.

Segundo Bonde, uma pessoa que ainda não se sabe quem realizou, ejaculou dentro de sua garrafa d’água. “Eu não sei porque, quem foi, se foi um pervertido, se foi uma brincadeira de mal gosto. Mas alguém ejaculou dentro da minha garrafinha de água, já fazem três dias, só que eu não consigo parar de pensar”, afirma.

Juliana fala que ficar lembrando desta terrível situação tem deixado ela com ânsia de vômito e abatida, totalmente desrespeitada. “Toda hora que eu penso, eu fico querendo chorar. Porque eu já não saio para canto nenhum, não faço nada, para não ter contato com esse tipo de coisa”, desabafou.